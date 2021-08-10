ASUS ROG Phone 5s — флагманский смартфон, который стал еще круче

ASUS готовит нового лидера рейтингов.

Компания ASUS создает преемника геймерского ROG Phone 5. Речь идет о ROG Phone 5s на базе флагманского чипсета Snapdragon 888+.

SoC это главное отличие новинки.

Остальные параметры, впрочем, тоже не могут не впечатлить:

16 или 18 ГБ (!) оперативной памяти

256 или 512 ГБ флеш-памяти

OLED-экран с частотой обновления 144 Гц

Батарея на 6000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт

Дата выхода этого монстра пока не раскрывается.

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