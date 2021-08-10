Новости

ASUS ROG Phone 5s — флагманский смартфон, который стал еще круче

10 Авг, 2021

ASUS ROG Phone 5s — флагманский смартфон, который стал еще круче

ASUS готовит нового лидера рейтингов.

Компания ASUS создает преемника геймерского ROG Phone 5. Речь идет о ROG Phone 5s на базе флагманского чипсета Snapdragon 888+.

SoC это главное отличие новинки.

Остальные параметры, впрочем, тоже не могут не впечатлить:

  • 16 или 18 ГБ (!) оперативной памяти
  • 256 или 512 ГБ флеш-памяти
  • OLED-экран с частотой обновления 144 Гц
  • Батарея на 6000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт

Дата выхода этого монстра пока не раскрывается.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий