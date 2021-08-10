ASUS ROG Phone 5s — флагманский смартфон, который стал еще круче
ASUS готовит нового лидера рейтингов.
Компания ASUS создает преемника геймерского ROG Phone 5. Речь идет о ROG Phone 5s на базе флагманского чипсета Snapdragon 888+.
SoC это главное отличие новинки.
Остальные параметры, впрочем, тоже не могут не впечатлить:
- 16 или 18 ГБ (!) оперативной памяти
- 256 или 512 ГБ флеш-памяти
- OLED-экран с частотой обновления 144 Гц
- Батарея на 6000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт
Дата выхода этого монстра пока не раскрывается.
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