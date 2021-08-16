ASUS ROG Phone 5s и 5s Pro — топовые геймерские смартфоны

Изумительные устройства.

ASUS анонсировала обновленные геймерские смартфоны серии ROG Phone. Речь идет о ROG Phone 5s и 5s Pro. Гаджеты базируются на чипе Snapdragon 888 Plus. Объем ОЗУ флагмана ROG Phone 5s Pro феноменально большой — до 24 ГБ (!). Мало у какого ПК столько оперативной памяти.

На самом деле, конечно ОЗУ тут 18 ГБ. Еще 6 смартфон добирает из флеш-памяти за счет использования особого алгоритма. Но все равно, и 18 ГБ — за глаза!

Объем ОЗУ обычной модели равен 8, 12 или 16 ГБ. Максимальный объем флеш-памяти у ROG Phone 5s составляет 256 ГБ, у Прошки — 512 ГБ. Батареи в обоих случаях на 6000 мА*ч с быстрой зарядкой на 65 Вт.

Экраны также одинаковые. Это 6,78-дюймовые sAMOLED-дисплеи на 144 Гц и разрешением Full HD+. Главная фишка экранов — минимальная задержка (24 мс, рекорд индустрии).

Что еще? У Прошки есть дополнительный задний PAMOLED-дисплей. Кроме того, топовая модель получила комплектный кулер.

Цены? Не называются. Но дешево не будет.

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