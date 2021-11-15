ASUS ROG Phone 5S в России — топовый геймерский смартфон за 100 000 рублей
Для фанатов игр.
В России уже можно купить изумительный смартфона ASUS ROG Phone 5S. Это топовый геймерский смартфон с флагманской начинкой и эксклюзивными фишками для игроков.
Новинка основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 888+. Объем ОЗУ равен 16 ГБ. Используется сверхбыстрая память типа LPDDR5. За охлаждение отвечает продвинутая система GameCool 5.
Есть поддержка 5G (но с мобильным интернетом пятого поколения в РФ дела обстоят, увы, не очень).
У девайса невероятный гигантский дисплей E4 от Samsung. Это 144-герцовая панель на 6,78 дюймов с частотой обновления 144 Гц с разрешением 2448 на 1080 пикселей. Частота дискретизации считывающего слоя 360 Гц. Время отклика — всего 1 мс. Пиковая яркость — 1200 нит.
Для геймеров предусмотрели сенсоры AirTrigger 5, способные распознавать силу нажатия. А еще для ROG Phone 5S созданы эксклюзивные темы для главного экрана, вдохновленные популярными сериями игр.
Сколько стоит смартфон? 100 тысяч рублей. Тем, кто поторопится, положен подарок в виде дополнительного внешнего кулера AeroActive Cooler 5.
Для игроков также предусмотрена возможность выбора разных настроек для разных сценариев работы через приложение Armoury Crate.
Что еще?
- Wi-Fi 6E для сверхбыстрого Интернета;
- Аккумулятор, состоящий из двух частей;
- Охлаждение с помощью двух графитовых пластин и испарительной камеры;
- Внешний кулер охлаждает устройство на дополнительные 10 градусов;
- Управление с помощью AirTrigger 5 и двух дополнительных кнопок на внешнем кулере AeroActive 5;
- Модуль NFC для бесконтактных платежей;
- Фирменный интерфейс ROG UI;
- Аккумулятор аж на 6000 мА*ч;
- Задняя камера на 64+13+5 Мп;
- Селфи-камера на 24 Мп.
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