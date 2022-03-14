ASUS уходит из России — Et tu, Brute? Правда?

Увы и ах.

Reuters сообщает, что компания ASUS, базирующаяся на Тайване, остановит свою деятельность на территории Российской Федерации. И что теперь?

А дальше производитель железа и ноутбуков (отличных, между прочим) будет разрабатывать схему перевода сотрудников и всего бизнеса из РФ. Об этом, к слову, заявила не абы кто, а сам министр экономики острова Ван Мей Хуа.

По словам госпожи Мей Хуа, ASUS не просто приостановит деятельность в России, а попросту убежит навсегда.

Важно! При этом сама ASUS пока комментариев не давала. Портал IXBT, сославшись на источник в российском офисе ASUS, пишет, что решение пока не принято.

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