ASUS ZenFone 7 рассекречен бенчмарком

Характеристики раскрыты.

В базе бенчмарка Geekbench появилось упоминание нового смартфона ASUS ZenFone 7, презентация которого состоится 26 августа. Согласно утечке, новый флагманский смартфон ASUS получит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 865+ с тактовой частотой 3,09 ГГц.

Запись из бенчмарка Geekbench показала, что аппарат будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон набирает 966 баллов в однопоточном тестировании производительности Geekbench 5 и 3283 очков в многопоточном. Показатели соответствуют тестам других смартфонов, оснащенных процессором Snapdragon 865+.

Как отметил инсайдер Роланд Квандт, флагманский процессор Snapdragon 865+ получат обе версии смартфона: ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro. Прежде сообщалось, что новейшим чипом будет оснащен только более дорогой ZenFone 7 Pro.

Презентация ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro состоится 26 августа. Согласно обнародованным данным, оба смартфона будут иметь 6,7-дюймовый экран, поддержку Wi-Fi 7 и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Источник: GC.

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