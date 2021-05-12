Asus ZenFone 8 Flip — необычный флагман с поворотной камерой

Настоящий топовый смартфон.

Вместе с компактны ZenFone 8 компания Asus также представила и большой ZenFone 8 Flip, который получил необычную поворотную селфи-камеру.

Какой он?

Внутри находится флагманский чип Snapdragon 888. У девайса огромный 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Основная камера тут тройная, с датчиками на 64 Мп (главный объектив Sony IMX686), 12 Мп (сверхширик Sony IMX363) и 8 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом). Так как камера поворотная, то все три объектива можно использовать для съемок селфи. Круто же!

Объем оперативной памяти равен 8 ГБ (увы, версии с 16 ГБ ОЗУ, как у ZenFone 8, не предусмотрено), емкость накопителя — 128 или 256 ГБ (есть поддержка карт microSD до 2 ТБ). У ZenFone 8 Flip аккумулятор на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.

Работает устройство на Android 11. Расцветки две — черная и серебристая. Габариты — 165,04х77,28х9,6 мм, вес — 230 г.

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