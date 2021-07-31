ASUS Zenfone 8 снимает не хуже iPhone 12

Отличный камерофон.

Тестеры DxOMark проверили тыльную камеру смартфона ASUS ZenFone 8, одного из немногих флагманских смартфонов 2021 года с небольшими размерами. Оценка — 120 баллов. Столько же, к примеру, у Пикселя 5 от Гугла и Xiaomi Mi 11. На два балла большей у Айфон 12.

Что понравилось специалистам?

Во-первых, высокая детализация.

Во-вторых, почти идеальная цветопередача.

В-третьих, баланс белого.

Что еще? Стабильность экспозиции.

Ночная съемка.

Минусы?

Медленный автофокус ночью.

Нет телевика.

Напомним, что у ASUS Zenfone 8 двойная камера.

Главный датчик на 64 Мп (Sony IMX686).

Ширик на 12 Мп (Sony IMX363).

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)