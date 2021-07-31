ASUS Zenfone 8 снимает не хуже iPhone 12
Отличный камерофон.
Тестеры DxOMark проверили тыльную камеру смартфона ASUS ZenFone 8, одного из немногих флагманских смартфонов 2021 года с небольшими размерами. Оценка — 120 баллов. Столько же, к примеру, у Пикселя 5 от Гугла и Xiaomi Mi 11. На два балла большей у Айфон 12.
Что понравилось специалистам?
- Во-первых, высокая детализация.
- Во-вторых, почти идеальная цветопередача.
- В-третьих, баланс белого.
- Что еще? Стабильность экспозиции.
- Ночная съемка.
Минусы?
- Медленный автофокус ночью.
- Нет телевика.
Напомним, что у ASUS Zenfone 8 двойная камера.
- Главный датчик на 64 Мп (Sony IMX686).
- Ширик на 12 Мп (Sony IMX363).
Читаем еще:
- ASUS ZenFone 8: дата выхода, цена, характеристики, размер
- ASUS ZenFone 8 Flip: дата выхода, цена, характеристики
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.