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ASUS Zenfone 8 снимает не хуже iPhone 12

31 Июл, 2021

ASUS Zenfone 8 снимает не хуже iPhone 12

Отличный камерофон.

Тестеры DxOMark проверили тыльную камеру смартфона ASUS ZenFone 8, одного из немногих флагманских смартфонов 2021 года с небольшими размерами. Оценка — 120 баллов. Столько же, к примеру, у Пикселя 5 от Гугла и Xiaomi Mi 11. На два балла большей у Айфон 12.

Что понравилось специалистам?

  • Во-первых, высокая детализация.
  • Во-вторых, почти идеальная цветопередача.
  • В-третьих, баланс белого.
  • Что еще? Стабильность экспозиции.
  • Ночная съемка.

Минусы?

  • Медленный автофокус ночью.
  • Нет телевика.

Напомним, что у ASUS Zenfone 8 двойная камера.

  • Главный датчик на 64 Мп (Sony IMX686).
  • Ширик на 12 Мп (Sony IMX363).

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