Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz и другие остановили поставки машин в Россию — полный список

Будем обновлять.

Европейские и американские производители автомобилей решили остановить поставки своих машин в Российскую Федерацию. Дилеры сейчас не получают новые авто. О каких компаниях речь? Список ниже.

По сведением издания «Коммерсантъ» пока таковых девять. Если появится новая информация, мы обновим данный материал.

Audi; BMW; Mercedes-Benz; Volkswagen; Porsche; Skoda; Citroen; General Motors; Jaguar Land Rover.

Те машины, которые уже растаможены для рынка РФ и находятся на стадии отгрузки со складов производителей, будут доставлены автодилерам. А вот о новых поставках и их сроках никакой информации нет.

Что еще по санкциям?

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