Новости

Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz и другие остановили поставки машин в Россию — полный список

26 Фев, 2022

Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz и другие остановили поставки машин в Россию — полный список

Будем обновлять.

Европейские и американские производители автомобилей решили остановить поставки своих машин в Российскую Федерацию. Дилеры сейчас не получают новые авто. О каких компаниях речь? Список ниже.

По сведением издания «Коммерсантъ» пока таковых девять. Если появится новая информация, мы обновим данный материал.

  1. Audi;
  2. BMW;
  3. Mercedes-Benz;
  4. Volkswagen;
  5. Porsche;
  6. Skoda;
  7. Citroen;
  8. General Motors;
  9. Jaguar Land Rover.

Те машины, которые уже растаможены для рынка РФ и находятся на стадии отгрузки со складов производителей, будут доставлены автодилерам. А вот о новых поставках и их сроках никакой информации нет.

Что еще по санкциям?

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий