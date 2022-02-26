Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz и другие остановили поставки машин в Россию — полный список
Будем обновлять.
Европейские и американские производители автомобилей решили остановить поставки своих машин в Российскую Федерацию. Дилеры сейчас не получают новые авто. О каких компаниях речь? Список ниже.
По сведением издания «Коммерсантъ» пока таковых девять. Если появится новая информация, мы обновим данный материал.
- Audi;
- BMW;
- Mercedes-Benz;
- Volkswagen;
- Porsche;
- Skoda;
- Citroen;
- General Motors;
- Jaguar Land Rover.
Те машины, которые уже растаможены для рынка РФ и находятся на стадии отгрузки со складов производителей, будут доставлены автодилерам. А вот о новых поставках и их сроках никакой информации нет.
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