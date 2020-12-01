Audi тизерит электрический внедорожник для Дакара
Ауди меняют вектор.
Audi решила покинуть Формулу E, чтобы сосредоточиться на внедорожниках для Дакар. Вот первые подробности. Поехали!
Вообще Ауди ведут странную игру. Они анонсируют обновлённый болид для электрической Формулы и заявляют, что уходят из неё. После этого говорят, что планируют возвращение в гонки Ле-Ман. Если вы не помните про них, то я напомню, что это гонка на выносливость. И идёт она 24 часа, пилота всего 2, а машина и вовсе одна. Но на этом немецкие кольца не остановились.
Они анонсируют свои планы по захвату Дакара. Причём с помощью электрического внедорожника. Ждать осталось недолго, уже в 2021 будет полноценная презентация.
Технические характеристики пока не очень ясны, но кое-что нам уже известно. ДВС всё-таки будет установлен в этот электрокар. Но он нужен для подпитки батарей, то есть он будет чем-то вроде генератора. Ну что ж, будем следить за новостями. Всем лайк!
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России электрические внедорожники в ближайшие годы не грозят. К сожалению, это пока журавль в небе. Зато прилетела синица – в России стартовали продажи обновленного Kia Rio X и эта новая модель уже доступна для покупки по цене от 944 900 до 1 239 900 рублей.