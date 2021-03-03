Австралиец подал в суд на Apple за взрыв iPhone X в кармане

Прямое обращение в Apple не помогло.

Любой телефон может взорваться. Даже iPhone. Недавно не повезло Роберту Де Роузу, ученому из Австралии. Беда случилась с ним в 2019 году.

Он сидел в своем кабинете, когда услышал хлопок. В правом кармане зашипел iPhone X и мужчина почувствовал сильную боль ноге.

Он вытащил гаджет и бросил на пол. Айфон продолжил шипеть. У себя Роберт Де Роуз обнаружил ожоги на бедре. Такие, что отошла кожа.

Врачи зафиксировали ожоги второй степени. Пользователь сообщил Apple об инциденте, но компания не ответила. Реакции не последовало.

Де Роуз решил, что заслуживает большего, чем молчание. Он объявил о намерении судиться с Apple. Мужчина требует компенсации и привлечения внимания к проблеме.

Поддержку ему оказывают адвокаты Carbone. Также они представляют человека, пострадавшего от Apple Watch. “Яблочные” часы перегрелись и обожгли запястье владельца.

Оба дела переданы в местный окружной суд. Apple прокомментировала происходящее просто. Она заявила лишь, что происшествия расследуются.

Источник: imore.com

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