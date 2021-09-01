Автомобиль от Intel? Почему нет!
Неожиданная интересная новость.
Подразделение Intel Mobileye сообщает о заключении соглашения с ведущим брендом электромобилей премиум-класса ZEEKR (принадлежит китайскому холдингу Geely Holding Group). Вместе компании займутся разработкой систем содействия водителю (ADAS, advanced driver-assistance systems) нового поколения.
Перед заключением договора Intel Capital инвестировала в ZEEKR $100 миллионов.
Работать над системами начнут в конце текущего года. Тогда будут представлены авто ZEEKR с системой Mobileye® SuperVision™ (ADAS на базе двух микросхем EyeQ5), получающей данные с 11 смарт-камер.
Финальное решение ADAS от Intel и ZEEKR представят в 2023 году.
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