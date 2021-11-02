Автомобили на Кубе — рай для фанатов ретро
Смотрим.
На Кубу едут не только ради океана, но и ради колорита. В мире больше нет ни одной другой страны с таким количеством ретро-автомобилей. Многочисленные американские машины 1930-х, 1940-х, 1950-х, наши старенькие Москвичи и Жигули, Волги, ЗИЛы и прочее, прочее. Ниже фотоподборка ретро-автомобилей, которые я видел сам и на которых даже удалось покататься.
Благо таксистов на таких машинах там множество. За 5 долларов покатают! И долго.
Общался с местными. Нет, внутри они, разумеется не оригинальные. Моторы заменены (у некоторых уже по несколько раз), ходовая и коробки передач тоже. Оригинальное зачастую это только кузов.
Салоны тоже меняют, перетягивают.
Но в целом очень круто и необычно.
У нас такого точно не увидишь.
А где наши машины? А вот же они.
А вот грузовичок из СССР.
Помните такие у нас? Ну 6-ки, 7-ки и копейки в РФ не редкость. Как и на Кубе.
Но старые американцы нам, конечно, более интересны.
Многие едут сюда ради того, чтобы увидеть всю эту красоту вживую.
И я их, как любитель всего ретро, на 100% понимаю.
Интересно почитать:
- Мы на Кубе — океан, ром, изумительные закаты и неработающий App Store
- История вершится у нас на глазах — начинаются продажи билетов для космических туристов, путевка стоит $200 тысяч
- Турция во время комендантского часа — зарисовки Апокалипсиса или «Я — Легенда»
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.