Автомобили на Кубе — рай для фанатов ретро

Смотрим.

На Кубу едут не только ради океана, но и ради колорита. В мире больше нет ни одной другой страны с таким количеством ретро-автомобилей. Многочисленные американские машины 1930-х, 1940-х, 1950-х, наши старенькие Москвичи и Жигули, Волги, ЗИЛы и прочее, прочее. Ниже фотоподборка ретро-автомобилей, которые я видел сам и на которых даже удалось покататься.

Благо таксистов на таких машинах там множество. За 5 долларов покатают! И долго.

Общался с местными. Нет, внутри они, разумеется не оригинальные. Моторы заменены (у некоторых уже по несколько раз), ходовая и коробки передач тоже. Оригинальное зачастую это только кузов.

Салоны тоже меняют, перетягивают.

Но в целом очень круто и необычно.

У нас такого точно не увидишь.

А где наши машины? А вот же они.

А вот грузовичок из СССР.

Помните такие у нас? Ну 6-ки, 7-ки и копейки в РФ не редкость. Как и на Кубе.

Но старые американцы нам, конечно, более интересны.

Многие едут сюда ради того, чтобы увидеть всю эту красоту вживую.

И я их, как любитель всего ретро, на 100% понимаю.

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