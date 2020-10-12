Автономность iPhone 12 Mini разочарует — он работает даже меньше, чем iPhone 11

Увы.



К сожалению, компактный iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым дисплеем не сможет похвастаться долгим временем автономной работы. На полном заряде он продержится даже меньше, чем базовый iPhone 11. Об этом заявил инсайдер под ником @PineLeaks в своем твиттере.

По его словам, причина на то одна — форм-фактор. Из-за миниатюрных размеров Apple не смогла установить в корпус iPhone 12 Mini большую батарею.

https://t.co/XjFk5c1zNM

Expect at least an 1 hour battery life increase for the Pro Models. As seen in internal tests, the 5.4" iPhone will perform worse than the current iPhone 11, which is expected because of its form factor. — Pine (@PineLeaks) October 11, 2020

По слухам, размер корпуса самой недорогой модели в линейке iPhone 12 окажется даже меньше, чем у iPhone SE второго поколения (а, следовательно, гаджет будет меньше iPhone 6, iPhone 7 и iPhone 8).

Емкость аккумулятора iPhone 12 Mini может составить 2227 мА*ч.

Официальная презентация новых айфонов — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — состоится же завтра.

Источник: Wccftech

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