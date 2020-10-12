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Автономность iPhone 12 Mini разочарует — он работает даже меньше, чем iPhone 11

12 Окт, 2020

Автономность iPhone 12 Mini разочарует — он работает даже меньше, чем iPhone 11

Увы.

К сожалению, компактный iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым дисплеем не сможет похвастаться долгим временем автономной работы. На полном заряде он продержится даже меньше, чем базовый iPhone 11. Об этом заявил инсайдер под ником @PineLeaks в своем твиттере.

iPhone 12 Mini

По его словам, причина на то одна — форм-фактор. Из-за миниатюрных размеров Apple не смогла установить в корпус iPhone 12 Mini большую батарею.

По слухам, размер корпуса самой недорогой модели в линейке iPhone 12 окажется даже меньше, чем у iPhone SE второго поколения (а, следовательно, гаджет будет меньше iPhone 6, iPhone 7 и iPhone 8).

Емкость аккумулятора iPhone 12 Mini может составить 2227 мА*ч.

Официальная презентация новых айфонов — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — состоится же завтра.

Источник: Wccftech

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