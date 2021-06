Автономность iPhone 13 Pro Max будет невероятной — как у зверя!

Но в режиме 60 Гц.

Авторитетный сетевой аналитик под ником Ice Universe в своем твиттере заявил, что iPhone 13 Pro Max сможет похвастаться невероятным уровнем автономности. Он будет работать бесконечно долго. Но в режиме 60 Гц.

При этом он также сможет похвастаться поддержкой частоты обновления экрана в 120 Гц. Тогда, конечно, заряд батареи он израсходует куда быстрее.

iPhone 13 Pro Max 4352mAh

It will definitely use 120Hz, but if you use it at 60Hz, its battery life will be like a beast

— Ice universe (@UniverseIce) June 4, 2021