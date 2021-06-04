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Автономность iPhone 13 Pro Max будет невероятной — как у зверя!

4 Июн, 2021

Автономность iPhone 13 Pro Max будет невероятной — как у зверя!

Но в режиме 60 Гц.

Авторитетный сетевой аналитик под ником Ice Universe в своем твиттере заявил, что iPhone 13 Pro Max сможет похвастаться невероятным уровнем автономности. Он будет работать бесконечно долго. Но в режиме 60 Гц.

При этом он также сможет похвастаться поддержкой частоты обновления экрана в 120 Гц. Тогда, конечно, заряд батареи он израсходует куда быстрее.

Но при 60 Гц пара дней работы на полном заряде аккумулятора почти гарантирована. Тем более, что емкость батареи составит невероятные (для айфона) 4352 мА*ч.

«У iPhone 13 Pro Max будет аккумулятор на 4352 мА*ч. Да, ожидается режим обновления в 120 Гц. Но если вы используете старые добрые 60 Гц, то автономность у гаджета будет на уровне настоящего монстра».

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1 Комментарий

  1. Александр:
    04.06.2021 в 13:18

    Автономность как у зверя … но в экономичном режиме , с включённым режимом полёта , отключённым дисплеем , и лёжа в коробке 😂.

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