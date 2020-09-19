Автономность iPhone 6s протестировали с iOS 14, iOS 13, iOS 12, iOS 11 и iOS 10

Лидирует iOS 10!

Авторы YouTube-канала iAppleBytes провели интересное исследование. Они протестировали старенький iPhone 6s с различными версиями прошивки iOS, начиная с 10-ой и заканчивая 14-ой, вышедшей на прошлой неделе.

Результаты весьма неожиданные. Дольше всего смартфон продержался с прошивкой iOS 10. А худший результат показал с iOS 12.

Тестирование проходило с помощью приложения Battery Test. Автоматическая настройка яркости была отключена, самая яркость выставлена на значении 25%. Все iPhone 6s имели новые аккумуляторы (100%).

От худшего к лучшему:

iPhone 6s с операционной системой iOS 12.1 — 1 час 53 минуты;

iPhone 6s с операционной системой iOS 13.7 — 3 часа 3 минуты;

iPhone 6s с операционной системой iOS 14 — 3 часа 4 минуты;

iPhone 6s с операционной системой iOS 11.4.1 — 3 часа 13 минут;

iPhone 6s с операционной системой iOS 10.3.3 – 3 часа 32 минуты.

Напомним, что iPhone 6s является самым старым айфоном, поддерживающим iOS 14.

Рекомендуем ознакомиться с нашими материалами и инструкциями, посвященными iOS 14:

Источник: iAppleBytes

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