Новости

Автономность iPhone 6s протестировали с iOS 14, iOS 13, iOS 12, iOS 11 и iOS 10

19 Сен, 2020

Автономность iPhone 6s протестировали с iOS 14, iOS 13, iOS 12, iOS 11 и iOS 10

Лидирует iOS 10!

Авторы YouTube-канала iAppleBytes провели интересное исследование. Они протестировали старенький iPhone 6s с различными версиями прошивки iOS, начиная с 10-ой и заканчивая 14-ой, вышедшей на прошлой неделе.

iPhone SE и iPhone 6s получили iOS 14. Это конец?

Результаты весьма неожиданные. Дольше всего смартфон продержался с прошивкой iOS 10. А худший результат показал с iOS 12.

Тестирование проходило с помощью приложения Battery Test. Автоматическая настройка яркости была отключена, самая яркость выставлена на значении 25%. Все iPhone 6s имели новые аккумуляторы (100%).

От худшего к лучшему:

  • iPhone 6s с операционной системой iOS 12.1 — 1 час 53 минуты;
  • iPhone 6s с операционной системой iOS 13.7 — 3 часа 3 минуты;
  • iPhone 6s с операционной системой iOS 14 — 3 часа 4 минуты;
  • iPhone 6s с операционной системой iOS 11.4.1 — 3 часа 13 минут;
  • iPhone 6s с операционной системой iOS 10.3.3 – 3 часа 32 минуты.

Напомним, что iPhone 6s является самым старым айфоном, поддерживающим iOS 14.

Рекомендуем ознакомиться с нашими материалами и инструкциями, посвященными iOS 14:

Источник: iAppleBytes

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:




1 Комментарий

  1. dima4min:
    19.09.2020 в 13:20

    К сожалению, в последние годы с автономностью Айфонов действительно проблемы.

Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Новинки Xiaomi 2020