Автономность iPhone SE 2022 на высоте — работает столько же, сколько iPhone 13 mini
Удивительно.
Компания Apple каким-то образом сумела настроить Айфон SE третьего поколения так, что он работает намного дольше, чем Айфон SE, представленный в 2020-м.
Он работает на полтора часа дольше, чем Айфон SE 2022. И в принципе сопоставим по автономности с Айфон 13 мини.
Какие цифры? А вот такие:
- Айфон SE 2022: 5 ч 16 мин 31 сек.
- Айфон SE 2020: 3 ч 49 мин 34 сек.
- Айфон 12 — 7 ч 31 мин 4 сек.
- Айфон 13 — 7 ч 11 мин 22 сек.
- Айфон XR — 6 ч 40 мин 6 сек.
- Айфон 11 — 6 ч 13 мин 13 сек.
- Айфон 13 мини — 5 ч 55 мин 52 сек.
Как удалось добиться такого? Причина: чип A15. Он значительно более энергоэффективный. Так что новая SE’шка вполне себе интересный девайс. Жаль только, что в Россию его не привезут:
Что прочитать еще?
- Обзоры iPhone SE 2022 — флагманское железо, древний дизайн и устаревший экран
- Чем iPhone SE 2022 отличается от iPhone SE 2020
- Как снимает iPhone SE 2022? Покажем
Поделиться
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.