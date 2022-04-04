Автономность iPhone SE 2022 на высоте — работает столько же, сколько iPhone 13 mini

Удивительно.

Компания Apple каким-то образом сумела настроить Айфон SE третьего поколения так, что он работает намного дольше, чем Айфон SE, представленный в 2020-м.

Он работает на полтора часа дольше, чем Айфон SE 2022. И в принципе сопоставим по автономности с Айфон 13 мини.



Какие цифры? А вот такие:

Айфон SE 2022: 5 ч 16 мин 31 сек.

Айфон SE 2020: 3 ч 49 мин 34 сек.

Айфон 12 — 7 ч 31 мин 4 сек.

Айфон 13 — 7 ч 11 мин 22 сек.

Айфон XR — 6 ч 40 мин 6 сек.

Айфон 11 — 6 ч 13 мин 13 сек.

Айфон 13 мини — 5 ч 55 мин 52 сек.

Как удалось добиться такого? Причина: чип A15. Он значительно более энергоэффективный. Так что новая SE’шка вполне себе интересный девайс. Жаль только, что в Россию его не привезут:

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