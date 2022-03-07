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Авторизованные сервисы Apple в РФ снова работают — запчастей хватает

7 Мар, 2022

Авторизованные сервисы Apple в РФ снова работают — запчастей хватает

Хорошая новость, да.

Сообщается, что авторизованные сервисы Apple на территории РФ работают в штатном режиме. Компонентов для ремонта в достатке.

Apple в России

Напомним, что на прошлой неделе мастерские купертиновской компании закрылись в России. Было заявлено, что временно. Не соврали. С понедельника вновь заработали.

Ремонтируют, как гарантийные устройства, так и те, что давно не подпадают под гарантийное обслуживание (то есть платный ремонт тоже проводится).

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