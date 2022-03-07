Авторизованные сервисы Apple в РФ снова работают — запчастей хватает

Хорошая новость, да.

Сообщается, что авторизованные сервисы Apple на территории РФ работают в штатном режиме. Компонентов для ремонта в достатке.

Напомним, что на прошлой неделе мастерские купертиновской компании закрылись в России. Было заявлено, что временно. Не соврали. С понедельника вновь заработали.

Ремонтируют, как гарантийные устройства, так и те, что давно не подпадают под гарантийное обслуживание (то есть платный ремонт тоже проводится).

В свете последних событий имеет смысл прочитать:

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