Авторы Fortnite снова подали в суд на Apple
Война переместилась в Европу.
Компания Epic Games никак не успокоится. Создатели популярной игры Fortnite опять атакуют Apple. Против гиганта из Купертино подан очередной иск.
На этот раз Epic Games жалуется на Apple в Европейском союзе. В дополнение к аналогичным процессам в США, Великобритании и Австралии.
Чем Apple так разозлила Epic Games? За год повод не изменился. Разработчики Fortnite считают, что корпорация злоупотребляет монополией.
Напомним – прошлым летом Fortnite удалили из App Store. Игру наказали за функцию прямых покупок в обход комиссии Apple.
Epic Games устала платить 30% за каждую транзакцию, сделанную пользователями. Она посчитала, что App Store забирает слишком много.
По мнению Epic Games – Apple контролирует iOS. Свое доминирующее положение она использует для навязывания невыгодных условий. Оспорить “яблочные” правила нельзя.
Такое поведение противоречит законам ЕС. Авторы Fortnite просят Еврокомиссию разобраться в происходящем.
Любопытно, но Epic Games не просит компенсировать убытки. Она утверждает, что ею руководит лишь поиск справедливости.
Что о конфликте думает Apple? В Купертино называют поступок Epic Games безрассудным.
Источник: theverge.com
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