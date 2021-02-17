Авторы Fortnite снова подали в суд на Apple

Война переместилась в Европу.

Компания Epic Games никак не успокоится. Создатели популярной игры Fortnite опять атакуют Apple. Против гиганта из Купертино подан очередной иск.

На этот раз Epic Games жалуется на Apple в Европейском союзе. В дополнение к аналогичным процессам в США, Великобритании и Австралии.

Чем Apple так разозлила Epic Games? За год повод не изменился. Разработчики Fortnite считают, что корпорация злоупотребляет монополией.

Напомним – прошлым летом Fortnite удалили из App Store. Игру наказали за функцию прямых покупок в обход комиссии Apple.

Epic Games устала платить 30% за каждую транзакцию, сделанную пользователями. Она посчитала, что App Store забирает слишком много.

По мнению Epic Games – Apple контролирует iOS. Свое доминирующее положение она использует для навязывания невыгодных условий. Оспорить “яблочные” правила нельзя.

Такое поведение противоречит законам ЕС. Авторы Fortnite просят Еврокомиссию разобраться в происходящем.

Любопытно, но Epic Games не просит компенсировать убытки. Она утверждает, что ею руководит лишь поиск справедливости.

Что о конфликте думает Apple? В Купертино называют поступок Epic Games безрассудным.

Источник: theverge.com

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