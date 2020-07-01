Авторы игрового феномена Pokemon GO выпустят новую AR-игру

Выстрелит?

Компания Niantic, известная по всему миру игровым хитом в дополненной реальности Pokemon GO, разрабатывает новую мобильную AR-игру. Согласно обнародованной информации, Niantic создает игру Catan: World Explorers, основанную на культовой настольной игре, распространяющейся в странах СНГ под названием «Колонизаторы».

В новой игре пользователям предстоит изучать реальный мир, находя в нем объекты дополненной реальности. Собирая ресурсы, игроку смогут торговать с другими пользователями, строить здания и выполнять многочисленные задания.

Ресурсы будут располагаться на карте в зависимости от их редкости. Базовые ресурсы игроки смогут найти недалеко от своего местоположения, буквально у себя дома. За редкими ресурсами придется отправляться в настоящие походы, так как они будут находиться в относительной отдаленности от того, где находится игрок.

Также в Niantic рассказали, что в игре будет кооперативный режим, которого не было ни в одной другой AR-игре. Игрокам предстоит объединяться и выполнять различные задания, рассчитанные исключительно на совместное прохождение. Интересно, что объединяться можно будет не только с друзьями, но и со случайными игроками.

Дата выхода Catan: World Explorers не названа. Предварительная регистрация для получения игры в раннем доступе уже открыта на сайте Niantic.

Источник: Niantic.

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