Айфон 12 не показали, но мы многое про него знаем

Этой осенью Apple покажет четыре модели iPhone 12.

Согласно многочисленным слухам в этом году Apple анонсирует нам относительно недорогие iPhone 12 и iPhone 12 Max с 5,4- и 6,1-дюймовыми дисплеями, а также топовые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с 6,1- и 6,7-дюймовыми экранами.

Многочисленные сливы и утечки о новых двенадцатых Айфонах мы собрали в отдельные темы. В них все, начиная от характеристик новых iPhone и заканчивая предполагаемыми ценами. Вот они:

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