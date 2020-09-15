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Айфон 12 не показали, но мы многое про него знаем

15 Сен, 2020

Айфон 12 не показали, но мы многое про него знаем

Этой осенью Apple покажет четыре модели iPhone 12.

Согласно многочисленным слухам в этом году Apple анонсирует нам относительно недорогие iPhone 12 и iPhone 12 Max с 5,4- и 6,1-дюймовыми дисплеями, а также топовые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с 6,1- и 6,7-дюймовыми экранами.

айфон 2020

Многочисленные сливы и утечки о новых двенадцатых Айфонах мы собрали в отдельные темы. В них все, начиная от характеристик новых iPhone и заканчивая предполагаемыми ценами. Вот они:

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