Айфон без челки? Будет!

Но вот когда…

Раздражает челка? Еще ее иногда называют подбородком. На деле же это модуль с селфи-камерой и Face ID. Так вот, у Apple уже есть решение. Блок с Face ID может стать невидимым.

На это указывает новый патент. Купертиновцы планируют разместить модуль за дисплеем. Кроме того, такие айфоны получат экранные дактилоскопические сканеры. Во флагманских Android’ах такое есть уже пару лет…

Реализовать это в принципе не сложно. Но требует времени. Нужны месяцы для тестирования, отладки, проверок. Так что раньше серии iPhone 14 в 2022 году внедрения всего этого добра не ждем.

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