«Айфон мечты». Компактный iPhone 12 в новом дизайне показан на рендере

Выглядит классно!

Запланированный к запуску осенью компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 в обновленном дизайне в стиле iPad Pro и iPhone 4 был показан на дизайнерских рендерах. Художники издания LetsGoDigital показали вероятный дизайн смартфона, созданный на основе достоверных утечек последних недель.

Дизайнеры показали на рендере переработанный дизайн iPhone 12 с учетом раскрытых инсайдерами сведений о смартфоне. Модель имеет корпус с прямоугольными гранями в стиле iPad Pro последних поколений, более плавно закругленные углы и уменьшенную верхнюю рамку дисплея.

iPhone 12 станет моделью входного уровня в новой линейке смартфонов Apple. 5,4-дюймовый смартфон будет продаваться по цене от $649, что на $50 меньше по сравнению с iPhone 11. Модель будет лишена некоторых важных особенностей флагманских моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. В частности, компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 получит только двойную камеру и точно не будет оснащен 120-герцовым дисплеем, информация о появлении которого во флагманских моделях появилась ранее.

Ранее стало известно, что 5,4-дюймовый iPhone 12 точно получит уменьшенную верхнюю рамку дисплея, как и более дорогие новые смартфоны Apple, готовящиеся к запуску в 2020 году.

Источник: LGD.

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