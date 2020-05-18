«Айфон мечты». Компактный iPhone 12 в новом дизайне показан на рендере
Выглядит классно!
Запланированный к запуску осенью компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 в обновленном дизайне в стиле iPad Pro и iPhone 4 был показан на дизайнерских рендерах. Художники издания LetsGoDigital показали вероятный дизайн смартфона, созданный на основе достоверных утечек последних недель.
Дизайнеры показали на рендере переработанный дизайн iPhone 12 с учетом раскрытых инсайдерами сведений о смартфоне. Модель имеет корпус с прямоугольными гранями в стиле iPad Pro последних поколений, более плавно закругленные углы и уменьшенную верхнюю рамку дисплея.
iPhone 12 станет моделью входного уровня в новой линейке смартфонов Apple. 5,4-дюймовый смартфон будет продаваться по цене от $649, что на $50 меньше по сравнению с iPhone 11. Модель будет лишена некоторых важных особенностей флагманских моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. В частности, компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 получит только двойную камеру и точно не будет оснащен 120-герцовым дисплеем, информация о появлении которого во флагманских моделях появилась ранее.
Ранее стало известно, что 5,4-дюймовый iPhone 12 точно получит уменьшенную верхнюю рамку дисплея, как и более дорогие новые смартфоны Apple, готовящиеся к запуску в 2020 году.
Источник: LGD.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.
С iPhone SE 2020г было тоже самое , что дизайн 4s будет 💯% . В итоге 8. Лично я считаю что линейка про будет иметь прямые грани, чтобы привлечь покупателя на более дорогие модели. Как щас показала практика 11 чаще берут чем 11про.