Новости

«Айфон мечты». Компактный iPhone 12 в новом дизайне показан на рендере

18 Май, 2020

«Айфон мечты». Компактный iPhone 12 в новом дизайне показан на рендере

Выглядит классно!

Запланированный к запуску осенью компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 в обновленном дизайне в стиле iPad Pro и iPhone 4 был показан на дизайнерских рендерах. Художники издания LetsGoDigital показали вероятный дизайн смартфона, созданный на основе достоверных утечек последних недель.

«Айфон мечты». Компактный iPhone 12 в новом дизайне показан на рендере

Дизайнеры показали на рендере переработанный дизайн iPhone 12 с учетом раскрытых инсайдерами сведений о смартфоне. Модель имеет корпус с прямоугольными гранями в стиле iPad Pro последних поколений, более плавно закругленные углы и уменьшенную верхнюю рамку дисплея.

iPhone 12 станет моделью входного уровня в новой линейке смартфонов Apple. 5,4-дюймовый смартфон будет продаваться по цене от $649, что на $50 меньше по сравнению с iPhone 11. Модель будет лишена некоторых важных особенностей флагманских моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. В частности, компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 получит только двойную камеру и точно не будет оснащен 120-герцовым дисплеем, информация о появлении которого во флагманских моделях появилась ранее.

Ранее стало известно, что 5,4-дюймовый iPhone 12 точно получит уменьшенную верхнюю рамку дисплея, как и более дорогие новые смартфоны Apple, готовящиеся к запуску в 2020 году.

Источник: LGD.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (4,50 из 5, оценили: 2)
Загрузка...

Теги:




1 Комментарий

  1. Александр:
    18.05.2020 в 09:41

    С iPhone SE 2020г было тоже самое , что дизайн 4s будет 💯% . В итоге 8. Лично я считаю что линейка про будет иметь прямые грани, чтобы привлечь покупателя на более дорогие модели. Как щас показала практика 11 чаще берут чем 11про.

Добавить комментарий

Tecno Air 12

Где выгодно купить