Айфону и не снилось — Samsung может укомплектовать Galaxy S21 беспроводными наушниками Galaxy Buds Beyond

Дорогие наушники за так!

Корейское издание TopDaily утверждает, что компания Samsung планирует укомплектовать смартфоны серии Galaxy S21 беспроводными наушниками Galaxy Buds Beyond.

Напомним, что в коробке с актуальными «Самсунгами» лежат проводные наушники AKG. Но в следующем поколении все может измениться.

Если это действительно так, то это отличный маркетинговый ход, а еще — великолепный подарок для пользователей.

Модельный ряд iPhone 12, к великому сожалению, лишен и наушников и адаптера для зарядки. В коробке лежит лишь сам смартфон, бумажки и провод. Apple утверждает, что пошла на такой шаг, чтобы защитить мать-природу, но нам в это почему-то верится с трудом.

Источник: TopDaily

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