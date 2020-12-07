Айфоны теряют 50% зарядки за 30 минут — с iOS 14.2 это суровая реальность

Больное место айфонов.

Проблемы с автономностью преследуют владельцев айфонов. Многие пользователи утверждают, что во всем виновата iOS 14.2. Именно после ее установки батарея начала разряжаться особенно стремительно.

Чудовищно, но с iOS 14.2 гаджеты могут пожирать до 50% заряда буквально за полчаса использования. Кроме того, сообщается об аномально быстрой зарядке, как с помощью обычного адаптера, так и при использовании скоростного.

В связи с этим некоторые эксперты уже предположили, что проблема может быть не с самой батареей, а с отображением данных о ее заряде. Если это так, небольшого апдейта окажется достаточно для решения проблемы.

Еще один пользователь форумов Reddit и владелец iPhone SE второго поколения жалуется:

«Мой SE стал работать хуже. А еще при зарядке он становится слишком горячим. И заряжается аномально быстро. Так, будто бы я использую быструю зарядку. Но у меня обычный 5-ваттный адаптер. Проблемы начались после установки iOS 14.2».

Любопытно, что чаще о проблемах с зарядкой и батареей сообщают владельцы старых айфонов, а не новых. Речь идет об iPhone 6s, 7, SE, XS.

Ждем iOS 14.3 и надеемся на лучшее…

Источник: PhoneArena

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