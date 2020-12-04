Айфоны уже не так популярны — в России iPhone 12 продаются в 3 раза хуже iPhone 11
Неожиданно.
Во всем мире смартфоны серии Айфон 12 невероятно популярны. А некоторые модели вовсе в дефиците. Но не в России. Зайдите в любой крупный магазин, торгующий техникой. С высокой долей вероятности на полках вы найдете весь модельный ряд.
Эксперты уже выяснили, что iPhone 12 продаются у нас сильно хуже, чем iPhone 11 год назад. Новые айфоны покупают в три раза хуже!
За первые две недели после старта продаж на Айфон 12 и Айфон 12 Про пришлось лишь 0,03% функционирующих в РФ смартфонов, сообщает «Коммерсантъ». Всего было продано 48 000 новых айфонов. В 2019 году за первые две недели было реализовано более 100 000 Айфон 11 и Айфон 11 Про.
Активнее всего базовый Айфон 12 берут в столице, Санкт-Петербурге, а также в Московской области. В регионах всё плохо. Что касается Айфон 12 Про, то тут тройка лидеров иная — Москва, Чечня и Санкт-Петербург.
Причины? Пандемия коронавируса, дефицит некоторых моделей в определенных цветах и падение доходов россиян.
Источник: «Коммерсантъ»
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Этого и следовало ожидать. Доходы резко упали, Apple цены задрала до небес, зарядки в коробке нет, возникают различные проблемы и т.д. Не удивлюсь, если по итогам года продажи по миру будут также хуже, чем продажи 11-го.