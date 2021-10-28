AYYA T1 — смартфон от «Ростеха» с защитой от слежки за 19 000 рублей

Российский? Да!

«Смартэкосистема», дочка НИИ «Масштаб», которая, в свою очередь, является частью «Ростеха», показала необычный смартфон AYYA T1. Устройство отличается от большинство других устройств наличием отдельной кнопки для выключения камеры и микрофона.

Это, по мнению разработчиков, поможет бороться с нежелательной слежкой за пользователем.

Что внутри? Детали не российские. Используется чип Helio P70 от MediaTek. Изначально планировалось поставить российский аналог, но такового не нашлось.

Объем ОЗУ равен 4 ГБ, флеш-памяти — 64 ГБ. Тыльная камера на 12+5 Мп, селфи-камера — на 13 Мп.

Экран 60-герцовый 6,53-дюймовый с разрешением HD+. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА*ч. Есть модуль NFC и 3,5-миллиметровый джек для проводных наушников.

Используется традиционный Android 11. Но в будущем на AYYA T1 грозятся поставить свою ОС KasperskyOS. Чип, кстати, тоже обещают поменять. На что? На некий «Скиф». Делают его инженеры в НПЦ «Элвис». После всех этих манипуляций девайс можно будет назвать российским. А пока, так, с натяжкой…

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