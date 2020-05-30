«Бабушкофон». Дешевый смартфон Samsung Galaxy M01 вот-вот выйдет в России

Новинка уже появилась на сайте Samsung.

Компания Samsung готовится к запуску продаж одного из своих самых дешевых смартфонов в России. Смартфон Galaxy M01 появился на официальном российском сайте компании Samsung. Цена модели пока не объявлена.

Из описания смартфона следует, что новинка получит 5,7-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1560×720 пикселей, восьмиядерный процессор, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Аппарат будет оснащен двойной камерой с разрешением 13+2 Мп и фронтальной камерой с разрешением 5 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составит 4000 мАч.

Galaxy M01 не располагает модулем NFC для выполнения бесконтактных платежей и сканером отпечатков пальцев. Это объясняется вероятной низкой ценой смартфона. Согласно утечкам, стоимость модели составит менее $130 (около 9 тысяч рублей без учета налогов). Впрочем, российская цена смартфона обязательно окажется выше.

Источник: Samsung.

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