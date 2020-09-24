Баг в игре Warcraft откинул персонажей на десятилетие

Их уровень значительно понизился.

Многие игроки World of Warcraft пожаловались на сбои на сервере Khadgar – уровень их персонажей понижается со 120 до 85, который был максимальным в 2010 году. По словам некоторых, у персонажей так же изменился внешний вид: их снаряжение, одежда в точь-точь были теми же, что и десять лет назад. Многим так же пришлось пожаловаться на то, что они и вовсе потеряли своих героев в игре и не могут найти их.

Представители службы поддержки Blizzard отметили, что решают данную проблему и пытаются понять причину ее возникновения. Многие считают, из-за слияния сервера с другим, произошло ошибочное соединение двух резервных копий игр.

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