Baidu выпустила беспроводные наушники с функцией синхронного перевода

и судя по виду они планируют конкурировать с AirPods

5 сентября на Всемирном конгрессе Baidu 2020 вице-президент Baidu Group, генеральный директор Baidu Intelligent Life Business Group (SLG) Цзин кун представил беспроводные наушники Xiaodu True Wireless Smart Headphones с функцией синхронного перевода.

Как заявляет компания, наушники могут проработать 28 часов без подзарядки. Перевод такие наушники осуществляют в реальном времени. Правда пока поддерживаются только английский и китайский языки.

В гарнитуре используется саморазвивающийся чип Baidu hong, скорость распознавания голоса улучшилась на 46%. Разработчики утверждают, что гарнитуру можно считать не просто наушниками, а интеллектуальным персональным помощником.

Xiaodu True Wireless Smart Headphones уже потупили в продажу в Китае. Приобрести наушники китайские пользователи могут за 199 юаней (2200 рублей).

Планирует ли Baidu выходить с этой гарнитурой на российский рынок пока не известно.

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