Balmuda Phone — крайне необычный смартфон за $900 от производителя премиальной бытовой техники

Интересная штука.

Отвлечемся от известных брендов и посмотрим на японский Balmuda Phone. Это крайне необычное устройство, созданное компанией Balmuda. В мире премиальной бытовой техники это авторитетный бренд, которому отдают предпочтение богатые люди. По какой-то (нам, если честно, не совсем понятной) причине компания решила выпустить смартфон. Не дешевый. За $900. За такие деньги можно взять тот же iPhone 13.

К тому же, компактный. Даже меньше, чем iPhone 12/13 mini. У Balmuda Phone 4,9-дюймовый экран с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. Габариты: 12,3 х 6,913 х 1,37 см, весит новинка 138 г.

Аппаратной основой девайса является чипсет Snapdragon 765. Объем ОЗУ 6 ГБ, флеш-памяти здесь 128 ГБ. Аккумулятор крошечный, на 2500 мА*ч.

Основная камера 48-мегапиксельная, селфи-камера 8-мегапиксельная.

За что, спрашивается, $900!? Видимо, за бренд. Ну и смотрится Balmuda Phone уж очень необычно. Не сказать привлекательно, но точно не так, как большинство смартфонов.

Что еще? Есть сканер отпечатков пальцев (сзади), защита от воды IPX4. Работает смартфон под управлением Android 11 с фирменной (да!) оболочкой Balmuda.

Какие еще необычные смартфоны бывают:

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