Банк России планирует запретить криптовалюту в России — что будет с майнерами?
Пойдем по пути Китая?
Reuters, сославшись на источники, связанные с Банком России сообщает, что регулятор настроен по отношению к криптовалютам исключительно враждебно. Центробанк желает полностью запретить их на территории РФ. Почему? Причина называется следующая: риск экономической и финансовой стабильности.
Сейчас идут напряженные переговоры между инвесторами, депутатами и экспертами. Есть те, кто против криптовалют и те, кто, напротив, за. Последние хотят урегулировать эту сферу, разработав соответствующие законопроекты.
Если Россия пойдет по пути Китая и решит полностью запретить Биткоин и прочие цифровые монеты, покупать криптовалюту в РФ будет нельзя. Что станет с активами, купленными ранее? Никто не знает. Точно также неизвестна судьба майнеров. Очевидно, что майнинг также окажется вне закона в случае принятия закона о запрете криптоактивов.
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