Базовый объем памяти iPhone 12 удвоится

Прощайте, 64 ГБ!

Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 увеличенным объемом памяти в базовой конфигурации. Согласно данным инсайдера Джона Проссера, базовый объем хранилища новых iPhone составит 128 ГБ.

Стартовые модели линейки 5,4-дюймовый iPhone 12 и 6,1-дюймовый iPhone 12 Plus будут выпущены со 128 и 256 ГБ памяти. Флагманские 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max выйдут со 128, 256 и 512 ГБ памяти.

При этом, 5,4-дюймовый iPhone 12 будет дешевле по сравнению с iPhone 11 на $50. Более дорогие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max выйдут по ценам, идентичным iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max соответственно.

Также Проссер подтвердил, что все четыре новых модели будут оснащены чипом A14, OLED-экраном и получат поддержку 5G. Ранее стало известно, что 120-герцовый дисплей окажется особенностью флагманских моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: MR.

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