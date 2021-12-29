Базовый Samsung Galaxy S22 сравнили с топовым iPhone 13 Pro Max на живых фото

Смотрим.

Инсайдер под ником Ice Universe продолжает делиться фотографиями смартфонов линейки Samsung Galaxy S22. На этот раз он решил сравнить базовый Samsung Galaxy S22 с флагманским Айфон 13 Про Макс.

Что мы видим?

То, что и ожидали. Samsung Galaxy S22 сильно меньше и тоньше. Красивее ли? Вопрос вкуса. Но нам кажется, что новенький Самсунг все-таки более стильный и утонченный, чем самый-самый айфон.

Хотя, конечно, корректнее было бы сравнить внешний вид Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max. Но дизайн первого уже известен, так что и тут мы бы назвали более красивым южнокорейский аппарат.

Что до удобства использования и характеристик, об этом всем узнаем позже, после премьеры Galaxy S22.

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