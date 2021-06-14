Beats Studio Buds вышли — крутые наушники с активным шумоподавлением за 14 тысяч рублей

Дождались.

Компания Apple неожиданно выпустила беспроводные наушники Beats Studio Buds. В РФ за них просят всего 13 990 рублей. И за эти деньги это нечто!

Beats Studio Buds могут похвастаться сразу несколькими интересными фишками, каких нет и у более дорогих TWS-моделей. И это не только система активного шумоподавления. Есть еще режим прозрачности. Все, как у более дорогих AirPods Pro. Наушники включаются сразу при извлечении их из кейса, а выключаются, когда вы кладете их обратно. Так экономится заряд. Новинка поддерживает управлением с помощью жестов, а еще получила защиту от воды и пыли в соответствии со стандартом IPX4.

Автономность на высоте. До 8 часов без шумодава. Вместе с чехлом — полные сутки (24 часа!). 5 минут зарядки — и вы можете наслаждаться любимой музыкой на протяжении часа.

Расцветки три — красная, белая, черная. Старт продаж в России запланирован на ближайшее время. Работать наушники могут, как со смартфонами на iOS (еще и с поддержкой Локатора), так и Android-фонами.

Эксперты уже успели с ними ознакомиться и вынести вердикты. В основном рецензии хвалебные. Примеры ниже:

The Verge : «Тут есть шумодав и режим прозрачности. Работают хорошо, но не так хорошо, как, например, у AirPods Pro. Есть быстрое подключение к iOS, интеграция с Siri и так далее. Удобно. Есть недостатки, но цена все оправдывает».

: «Тут есть шумодав и режим прозрачности. Работают хорошо, но не так хорошо, как, например, у AirPods Pro. Есть быстрое подключение к iOS, интеграция с Siri и так далее. Удобно. Есть недостатки, но цена все оправдывает». Engadget : «Изумительная модель для работы со стриминговыми музыкальными сервисами. Великолепный звук. Справляется со всем, включая бас. Детализация звука на высоте».

: «Изумительная модель для работы со стриминговыми музыкальными сервисами. Великолепный звук. Справляется со всем, включая бас. Детализация звука на высоте». TechCrunch : «За свои деньги это нечто. Компактные, удобные, симпатичные. Шумодав хорош. Не настолько, как у премиальных моделей, но все равно хорош. Качество звука высокое. Отличная модель для ежедневного использования».

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