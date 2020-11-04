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Беда — iPhone 12 mini получит медленную зарядку MagSafe

4 Ноя, 2020

Беда — iPhone 12 mini получит медленную зарядку MagSafe

Не так быстро, как на других Айфонах 12.

Популярный портал MacRumors сообщил, что компактный iPhone 12 получит медленный вариант магнитной зарядки MagSafe. Максимальная мощность составит лишь 12 Вт против 15 Вт у остальных новых айфонов.

Для зарядки iPhone 12 mini с помощью MagSafe нужен адаптер USB-C мощностью не меньше 9 В/2,03 A. Для остальных айфонов нового поколения, напомним, требуется адаптер на 9 В/2,22 А или 9 В/2,56 А.

Предзаказы на iPhone 12 mini открываются послезавтра, в пятницу (но есть лазейка для подписчиков Apple Care+ — они могут предзаказать девайс уже сейчас). Поставки ожидаются 13 ноября.

Минимальный ценник на маленький айфон — 69 990 рублей.

Источник: MacRumors

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