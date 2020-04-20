Разобрались.

Некоторые абоненты оператора «Билайн» сообщили в социальных сетях об изменении названия сети на их смартфонах. Вместо привычного «Билайн» на некоторых смартфонах стало отображаться надпись #beefree. Что это такое и почему оно появилось у части абонентов «Билайна»?

Как сообщили в службе поддержки «Билайна», название сети было изменено в качестве поддержки нового продукта оператора — системы для удаленной работы BeeFree. Представители «Билайна» в Twitter заявили, что в условиях режима удаленной работы эта система может быть интересна клиентам.

Здравствуйте! Это название сети мы запустили в поддержку нашего нового продукта для бизнеса BeeFREE — комплекса решений для организации удаленной работы. Подробнее на странице: https://t.co/trRQSTQObm. — Билайн (@Beeline_RUS) April 20, 2020

Также в «Билайне» отметили, что название сети изменилось не у всех абонентов. Оно было изменено только у абонентов, которые являются клиентами бизнес-рынка. Обычных абонентов изменение не должно было затронуть.

мтс:bud’ doma

Билайн:beefree — Sasha (@Saas_bd) April 20, 2020

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что слоган «Билайна» #befree (будь свободен) призывает быть свободным, тогда как, например, у оператора МТС название сети ранее было изменено на MTS #BUD’DOMA. В «Билайне» прокомментировали это сравнение, отметив. что оператор ни в коем случае не призывает нарушать карантин.

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