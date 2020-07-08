Берегите зарядки. Отсутствие зарядного адаптера в комплекте iPhone 12 подтвердили

Сомнений практически нет.

Инсайдеры сделали крупное подтверждение тому, что Apple выпустит новые смартфоны из линейки iPhone 12 без комплектного зарядного адаптера. Источники опубликовали изображение, на котором показано внутреннее строение упаковки одного из iPhone 12.

Снимок указал, что упаковка новых смартфонов Apple сильно изменится по сравнению с предыдущими моделями. Она станет гораздо более тонкой и будет располагать только двумя отсеками: для кабеля Lightning/USB-C и документации.

Утечка подтвердила информацию о том, что в комплекте с iPhone 12 не будет зарядного адаптера и проводных наушников EarPods. Первым об этом сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, после чего это подтвердили другие источники.

После запуска iPhone 12 компания Apple начнет продажи нового зарядного адаптера с мощностью 20 Вт. При этом, Apple прекратит продавать актуальные зарядные устройства с мощностью 5 Вт и 18 Вт. Цена нового зарядного адаптера на текущий момент неизвестна.

Ранее Apple сама намекнула на отказ от комплектного зарядного устройства в iPhone, проведя необычный опрос среди клиентов.

Источник: Twitter.

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