Берегитесь! В Москве украли первые iPhone 12 Pro

Будьте внимательны.

Канал «Рен ТВ» сообщил, что в столице РФ впервые украли новенький Айфон 12 Pro. Точнее сразу два! Смартфоны были похищены в гостинице Ritz-Carlton (отель уровня 5*) в самом центре Москвы.

Счастливый обладатель нескольких iPhone 12 Pro отчего-то решил продать устройства. Для этого он опубликовал объявление на популярной онлайн-доске Avito. Вскоре раздался звонок. Потенциальный покупатель попытался выяснить, а есть ли у продавца еще один такой айфон, а, когда узнал, что есть, попросил взять его с собой.

Встреча произошла в холле Ritz-Carlton. Покупатель показал сумку с деньгами, а после предложил «сбросить» карточку на стоянку машины в паркомате. Якобы, чтобы продавец не переплачивал за стоянку. Покупатель удалился с обоими айфонами, оставив продавцу, воодушевленному таким вниманием и обескураженному заботой, сумку с «деньгами».

И больше не вернулся… Деньги оказались фальшивыми!

Будьте предельно осторожны и максимально внимательны. Мошенники не дремлют и пользуются всё более изощренными уловками, чтобы заполучить вожделенные айфоны.

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