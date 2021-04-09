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Беспроводные наушники популярнее проводных в России — они заняли более 50% рынка

9 Апр, 2021

Беспроводные наушники популярнее проводных в России — они заняли более 50% рынка

Рост популярности.

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщает, что популярность беспроводных наушников в первом квартале текущего года оказалась выше проводных. Они заняли 52% рынка. За тот же период 2020 года на их долю приходилось лишь 39%. А в 2019 году цифра была еще ниже — 23%.

AirPods 3

В январе-марте 2021 года каждые третьи наушники, проданные в РФ, были TWS-моделями. 8,5% пришлось на беспроводные наушники-вкладыши, еще 6,5% — на накладные наушники.

В денежном эквиваленте цифры еще выше. TWS-наушники заняли 86% рынка!

Какие модели самые-самые популярные в России?

  1. Xiaomi Earbuds Basic 2
  2. JBL C100SI
  3. Apple AirPods 2 
  4. Apple AirPods Pro
  5. JBL T110BT

 

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