Беспроводные наушники популярнее проводных в России — они заняли более 50% рынка

Рост популярности.

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщает, что популярность беспроводных наушников в первом квартале текущего года оказалась выше проводных. Они заняли 52% рынка. За тот же период 2020 года на их долю приходилось лишь 39%. А в 2019 году цифра была еще ниже — 23%.

В январе-марте 2021 года каждые третьи наушники, проданные в РФ, были TWS-моделями. 8,5% пришлось на беспроводные наушники-вкладыши, еще 6,5% — на накладные наушники.

В денежном эквиваленте цифры еще выше. TWS-наушники заняли 86% рынка!

Какие модели самые-самые популярные в России?

Xiaomi Earbuds Basic 2 JBL C100SI Apple AirPods 2 Apple AirPods Pro JBL T110BT

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