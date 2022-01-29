Беспроводные наушники с шумоподавлением WH-XB910N уже можно купить в России

Стоят дорого.

Это премиальные «уши» за 17 тысяч рублей. Sony WH-XB910N оснащены продвинутым шумодавом, воспроизводят глубокие басы и чистую качественную музыку.

Для басов используется специальная фирменная функция Extra Bass. А еще здесь конструктивно предусмотрен отдельный канал для низких частот прямо в корпусе. Устройство плотно прилегает к ушам, что позволяет добиться еще более естественной передачи низкочастотного звука.

Шумодав необычный, двойной, Dual Noise Sensor. С его помощью все звуки мира вокруг можно заглушить на 100%.

Precise Voice Pickup Technology (2 микрофона с AI-технологиями обработки звука) предназначена для бесед в режиме хэндс-фри.

Также заявлена поддержка пространственного звука 360 Reality Audio.

А Digital Sound Enhancement Engine позволяет реконструировать качество трека, приблизив к оригиналу. Ну и, конечно, как у всех наушников Sony предусмотрен эквалайзер с массой настроек через фирменное приложение.

Автономность на высоте: 30 часов. 10 минут зарядки обеспечат 4,5 часа прослушивания музыки.

Что еще?

Поддержка голосового ассистента Alexa и помощника Google.

Подключить наушники можно сразу к 2 девайсам.

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