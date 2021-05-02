Бета iOS 14.6 намекает на крутую функцию в Apple Music

Нас ждет поддержка Hi-Fi.

Скоро Apple Music может здорово измениться. В лучшую сторону. Намек на это есть в коде первой бета-версии iOS 14.6.

В iOS 14.6 beta 1 найдены ссылки на “высококачественную передачу стереозвука”, “звук без потерь” и Hi-Fi.

Все сказанное содержится в приложении Apple Music. Предполагается, что Hi-Fi получат определенные модели AirPods (AirPods Pro, AirPods Max и новее).

Как быть пользователям без AirPods? Вероятно, Hi-Fi им тоже достанется. Но пока неясны требования к колонкам, гарнитурам и так далее.

Когда Apple представит функцию официально? Возможно, анонс случится в рамках конференции WWDC 2021. Она стартует через несколько недель.

Источник: macrumors.com

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