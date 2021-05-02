Бета iOS 14.6 намекает на крутую функцию в Apple Music
Нас ждет поддержка Hi-Fi.
Скоро Apple Music может здорово измениться. В лучшую сторону. Намек на это есть в коде первой бета-версии iOS 14.6.
В iOS 14.6 beta 1 найдены ссылки на “высококачественную передачу стереозвука”, “звук без потерь” и Hi-Fi.
Все сказанное содержится в приложении Apple Music. Предполагается, что Hi-Fi получат определенные модели AirPods (AirPods Pro, AirPods Max и новее).
Как быть пользователям без AirPods? Вероятно, Hi-Fi им тоже достанется. Но пока неясны требования к колонкам, гарнитурам и так далее.
Когда Apple представит функцию официально? Возможно, анонс случится в рамках конференции WWDC 2021. Она стартует через несколько недель.
Источник: macrumors.com
Читайте также:
- Apple выпустила iOS 14.6 beta 1. Что нового?
- Насколько iOS 14.6 быстрее, чем iOS 14.5
- Вышла iOS 14.6 beta 2 — что нового?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.