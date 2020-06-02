Бета-версия Android 11 внезапно вышла для некоторых пользователей

Что весьма странно.

Массовые беспорядки в США вынудили Google отменить презентацию Android 11 и выпуск первой бета-версии прошивки, о чем в компании объявили ранее. Тем не менее, работа над Android 11 продолжается, в том числе с взаимодействием с пользователями. Как выяснилось сегодня, часть пользователей Android-смартфонов неожиданно получила возможность установки первой бета-версии Android 11 в закрытом режиме.

Бета-версия Android 11 стала доступна для установки на некоторых смартфонах Google Pixel. Об этом сообщили пользователи смартфонов на форумах и в социальных сетях. Обновление появилось не у всех пользователей, что говорит либо о его поэтапном развертывании, либо о том, что выход состоялся по ошибке.

Установившие бета-версию Android 11 пользователи отметили, что в прошивке обнаружены ранее неанонсированные функции. В прошивке доступны возможность по сворачиванию приложений в компактные окна с последующим перемещением по экрану и опция выбора формы иконок приложений на рабочем столе.

В Google пока не поделились планами по запуску следующих бета-версий Android 11 для большего числа пользователей. Финальная версия Android 11 должна выйти в августе. Первоначально обновление станет доступно для пользователей смартфонов Google Pixel. После Android 11 смогут адаптировать под свои смартфоны другие производители.

Источник: GA.

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