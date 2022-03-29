Безлимитных тарифов в России может не стать — Минцифры рекомендовало операторам ограничить их

Почему?

РБК сообщает, что Минцифры (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) рекомендуют операторам мобильной связи из РФ ограничить или вовсе убрать безлимитные тарифы. «Исключить неограниченное потребление трафика» необходимо для сохранения инфраструктуры и корректного функционирования сетей связи в РФ в сложных геополитических условиях, когда зарубежного оборудования становится все меньше.

Также необходимо сократить количество потребляемого трафика в рамках существующих тарифных планов.

Будут исполнять или нет операторы рекомендацию? Не знаем. Отмечается, впрочем, что один крупный оператор уже заявил, что собирается убрать безлимитные тарифы вовсе.

На данный момент безлимитные тарифы есть у всех крупных мобильных операторов: таких, как «МегаФон», МТС, «Билайн», Tele2. Это удобно. Я, например, использую старинный безлимитный тариф от «Билайна». У мамы же стоит топовый тариф МТС’а, также с безлимитом.

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