«Безопасность на уровне». iOS 14 уже взломали

И это ожидалось.

Разработчики утилиты для джейлбрейка iOS checkra1n заявили об успешном взломе iOS 14 beta 1. Согласно анонсу разработчиков в Twitter, им удалось выполнить джейлбрейк iPhone X под управлением первой бета-версии iOS 14 на следующий день после выхода прошивки с использованием старой аппаратной уязвимости.

При помощи утилиты checkra1n выполняется джейлбрейк iPhone X и более старых моделей. Главная особенность джейлбрейка заключается в том, что он использует низкоуровневый эксплойт checkm8, задействующий аппаратную уязвимость в смартфонах Apple. Это делает уязвимость невозможной для устранения программными обновлениями.

Разработчики утилиты checkra1n в очередной раз это доказали, на этот раз на примере iOS 14. Успешный взлом прошивки указал на то, что Apple не смогла найти способ устранения этой уязвимости или усложнить процесс ее эксплуатации.

Создатели checkra1n опубликовали скриншоты iPhone X под управлением iOS 14 с установленным магазином Cydia. Хакеры планируют выпуск общедоступной версии утилиты для взлома iOS 14 на поддерживаемых моделях iPhone позже в этом году. Вероятнее всего, выход утилиты состоится осенью, когда Apple выпустит финальную версию iOS 14.

Источник: Twitter.

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