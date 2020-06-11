Безумная щедрость: Windows 10 и Office отдают с огромной уценкой

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Лицензионный софт традиционно отталкивает многих пользователей своей дороговизной. Особенно сильно это касается ОС Windows и офисного пакета Microsoft Office. Они нужны всем, но платить огромные деньги за них по карману далеко не каждому. К счастью, время от времени реселлеры лицензионных ключей проводят сверхвыгодные акции, благодаря которым обзавестись полноценным лицензионным Windows или Office может любой желающий. Ведь цены действительно впечатляют.

Windows 10 по самой низкой цене

Главная скидка в рамках новой акции магазина Keysworlds позволяет купить лицензию Windows 10 с прямой скидкой 38%. В акции участвует как «Домашняя» версия Windows 10, так и «Профессиональная», более подходящая для установки на рабочие компьютеры. Напомним, что в Windows 10 Pro имеется ряд возможностей по администрированию операционной системы, которых нет в Windows 10 Home. Именно поэтому ключи Windows 10 Pro лучше всего подходят для компьютеров, используемых в бизнесе или на предприятиях.

Для получения скидки в 38% на покупку любого ключа Windows 10 необходимо ввести праздничный промокод LSS38. Скидка активируется сразу после введения промокода в корзине на сайте магазина.

Microsoft Office с реальной уценкой

Офисные пакеты Microsoft по акции продаются за половину своей стоимости. Скидка в 50% активируется при введении промокода LSS50.

В рамках акции Keysworlds доступны для покупки все самые популярные версии Microsoft Office. Покупатели могут выбирать между более традиционным Office 2016, современным Office 2019 с массой новых возможностей и переработанным интерфейсом или перейти на мультипакет Office 365. По последнему помимо привычных офисных программ (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, OneNote и других) доступны расширенные облачные возможности по работе с Office и больше места в облачном хранилище Microsoft OneDrive.

Отдельно стоит отметить офисные пакеты для компьютеров Mac и утилиту Microsoft Project Professional для совместного управления проектами. Они также доступны для покупки по сильно сниженным ценам в рамках распродажи.

Microsoft Office Professional Plus

Microsoft Office Home and Student

Microsoft Office для Mac

Microsoft Project Professional

Наборы Office 2016/2019 + Windows 10 = вместе дешевле

Если вам нужен и Windows 10, и Microsoft Office, то выгоднее всего покупать их в едином пакете, а не по отдельности. В таком случае получится сэкономить сильнее всего. Не забудьте и в этом случае применить промокод LSS50. Он обеспечивает скидку в размере 50% на все представленные ниже бандлы.

Office 2016 + Windows 10

Office 2019 + Windows 10

Как правильно купить со скидкой?

Для того, чтобы правильно купить любой софт в интернет-магазине Keysworlds и получить при этом скидку, достаточно помнить два простых правила. Во-первых, необходимо иметь доступ к почте, на которую вы регистрируете учетную запись в магазине. На нее придут купленные ключи. А во-вторых, следует обязательно применять промокоды до перехода к оплате. В таком случае скидка совершенно точно будет активирована и вы сможете купить нужный лицензионный ключ по уменьшенной цене.

В Keysworlds очень отзывчивая поддержка, к которой можно обращаться 24/7. Сделать это можно в чате на сайте или по электронной почте (service@keysworlds.com).

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