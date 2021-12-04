Безумный флагман RedMagic 7 — 165 Вт, от 0 до 100% за 15 минут, 165 Гц и 16 ГБ ОЗУ

Геймерский монстр!

Инсайдеры раскрывают характеристики флагманского геймерского смартфона RedMagic 7 от Nubia (бренд ZTE). Таких устройств на рынке еще нет. Характеристики фантастические.

Гаджет получит самую быструю на рынке 165-ваттную зарядку. От 0 до 100% аккумулятор девайса зарядится всего за 15 минут.

Кроме того, устройству приписывают большой 165-герцовый AMOLED-дисплей. Объем оперативной памяти составит 16 ГБ. Вероятно, ее можно будет расширить до 20 ГБ за счет использования флеш-памяти.

Аппаратной основой RedMagic 7 станет флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1.

Сроки? Вероятно, презентацию проведут на CES 2022 в январе.

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