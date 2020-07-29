«Билайн» и «Мегафон» запустили eSIM
Пока только в Москве и Санкт-Петербурге.
Сотовые операторы «Билайн» и «Мегафон» предоставили абонентам возможность подключения виртуальной сим-карты (eSIM). Услуга была запущена в пилотном режиме в Москве и Санкт-Петербурге.
Владельцы последних моделей iPhone и других смартфонов с поддержкой eSIM имеют возможность подключить eSIM в офисах компании «Билайн» в Москве и Санкт-Петербурге. Абоненты «Мегафона» могут оставить заявку на подключение eSIM во флагманском магазине оператора в Москве.
С понедельника, 3 августа, возможность подключения eSIM у «Мегафона» появится в салонах крупнейших регионов России, сообщил представитель оператора. Участие в пилотном проекте по запуску eSIM будет возможно только при обращении в офис продаж.
В будущем абоненты смогут оформлять eSIM на сайте операторов, через их мобильные приложения и на сайте «Госуслуг».
Источник: Ведомости.
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