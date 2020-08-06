«Билайн» одумался. Больше не будет навязывать платные подписки

Новая политика оператора.

Генеральный директор компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Александр Торбахов заявил о планах оператора по отказу от навязывания платных подписок абонентам. Такая практика является недопустимой и токсичной, в долгосрочной перспективе приводя к уходу абонентов к другим оператором, сообщил Торбахов.

«Билайн» принял ряд мер по уменьшению распространения токсичного контента. Оператор ужесточил требования к контент-провайдерам, обязав их привести страницы с правилами оформления подписок к единому удобному для клиентов формату.

Также «Билайн» изменил правила подтверждения платных подписок. Чтобы окончательно подключить платную услугу, абоненты оператора должны будут ввести номер своего телефона, а после дополнительно подтвердить операцию путем ввода кода из SMS.

«Билайн» будет штрафовать контент-провайдеров за нарушение новых правил, подчеркнули представители оператора.

Согласно данным издания РБК, абонентская база «Билайна» уменьшилась во втором квартале 2020 года на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Также известно, что абонентская база оператора не растет со второй половины 2016 года.

Источник: РБК.

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