Она доступна для всех желающих.

Оператор «Билайн» запустил тестовую зону 5G в Санкт-Петербурге. В течение месяца все желающие смогут протестировать работу мобильных сетей пятого поколения в городском пространстве «СевКабель Порт».

Пилотная зона 5G была запущена «Билайном» совместно с компаниями Qualcomm и Nokia. Сеть работает на базе модемной системы Qualcomm Snapdragon X55 и коммерческом оборудовании Nokia, в которое входит системный модуль, 5G-роутер и активные антенные системы 5G AirScale.

Для проведения тестирований «Билайн» получил временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне (26-28 ГГц). Этот диапазон активно используется ведущими мировыми операторами для запуска общедоступных 5G-сетей.

Зона 5G Beeline Gaming будет работать в течение месяца. Посетители зоны смогут выйти в сети пятого поколения с различных устройств, в том числе предоставляемых оператором. Также в зоне запущен отдельный стенд 5G VR Gaming, где посетители имеют возможность опробовать 5G в виртуальной реальности.

Источник: Билайн.

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