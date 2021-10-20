Bitcoin стоит рекордные $67 000 — аналитики говорят о $100 000 уже в этом году

Серьезно.

Еще в прошлом году Bitcoin можно было приобрести дешевле $5000. А сегодня цена первой криптовалюты побила абсолютный рекорд. Монета подорожала до $67 000. И это не предел, считают аналитики. Впереди — $70 000, $80 000, $90 000 и $100 000. Все это, считают эксперты, мы увидим до конца этого года.

Почему растет токен? Объективная причина одна — начало торгов первым биржевым Bitcoin-ETF в истории. Теперь коином торгуют акулы с Wall Street! А это приток новых капиталов, гигантских денег.

Вслед за Bitcoin дорожают почти все монеты из топ-100 по капитализации, включая Ethereum, за который сейчас дают более $4000.

По данным портала Coinmarketcap, капитализация рынка криптовалют составляет $2,6 триллиона.

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